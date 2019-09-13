Представитель Заворотнюк опроверг сообщение о ее госпитализации

Актриса Анастасия Заворотнюк Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Представитель Анастасии Заворотнюк Стас Христов опроверг информацию о том, что актриса попала в больницу.

"Анастасия мне прислала сообщение в ответ на мое сообщение с публикацией о своей госпитализации: "Бред. Отстать"" - сказал Христов.

Ранее в СМИ появилась информация, что актриса находится в реанимации в одной из московских клиник. В публикациях речь шла о том, что, по предварительной информации, врачи диагностировали у нее отек мозга.