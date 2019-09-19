Умер актер театра и кино Сергей Афанасьев

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Актер театра и кино Сергей Афанасьев скончался в четверг после продолжительной болезни на 61-м году жизни, сообщает Союз кинематографистов России.

"От нас ушел талантливый актер, добрый, светлый и очень мужественный человек", - говорится в сообщении.

Афанасьев учился в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии, работал в Ростовском театре драмы имени Горького и в московском театре "Вернисаж".

В кино он сыграл почти 90 ролей, в том числе в фильмах "Час Волкова", "Охота на гения", "Земский доктор. Возвращение", "Анна-детективъ", "Динозавр", "Дипломат".