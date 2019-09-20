Умерла оперная певица Ирина Богачева

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Оперная певица Ирина Богачева скончалась в Санкт-Петербурге на 81-году жизни, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского комитета по культуре.

"Комитет по культуре Санкт-Петербурга выражает глубокие соболезнования. В настоящее время формируется правительственная группа, которая возьмет на себя вопросы организации похорон почетного гражданина Санкт-Петербурга", - заявили в пресс-службе.

По предварительной информации, прощание в Богачевой состоится в понедельник, 23 сентября, в Мариинском театре, отметили в ведомстве.

Как передает петербургский "78 канал", Богачева скончалась в больнице после операции. Об этом сообщил супруг певицы Станислав Гаудасинский.

Оперная певица Богачева родилась 2 марта 1939 года в Ленинграде. Всю блокаду она вместе с семьей провела в городе. В 1965 году окончила Ленинградскую консерваторию им.Римского-Корсакова по классу пения Тимоновой-Левандо. Дебютировала на сцене Ленинградского театра оперы и балета им. Кирова (ныне Мариинский театр) в партии Полины ("Пиковая дама" П. И. Чайковского), с 1965 года - солистка театра.

В свой концертный репертуар Богачева включала арии из классических опер, оперетт, романсы, песни, в том числе эстрадные. Она также работала на студии "Лентелефильм" и на телевидении. На Санкт-Петербургском телевидении были подготовлены видеофильмы "Песня, романс, вальс", "Итальянские грезы", "Русский романс", а также юбилейные бенефисы певицы в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии. Богачевой записаны и выпущены пять компакт-дисков.

С 1980 года преподавала в Ленинградской (Санкт-Петербургской) консерватории, с 1982 - профессор. До последнего времени - заведующая кафедрой сольного пения. Богачева была удостоена званий заслуженной артистки РСФСР (1970), народной артистки РСФСР (1974) и народной артистки СССР (1976).