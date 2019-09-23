В Красноярске открыли памятник Дмитрию Хворостовскому

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Церемония открытия памятника всемирно известному оперному исполнителю Дмитрию Хворостовскому состоялась в Красноярске, сообщает пресс-служба правительства региона.

Памятник установили в сквере, расположенном на нижнем ярусе Красноярского государственного института искусств. В августе 2018 года там была заложена капсула с прахом вокалиста. Место размещения капсулы и будущего памятника выбрали родители артиста - Александр и Людмила Хворостовские, а также вдова оперного певца - Флоранс, говорится в сообщении.

Победителем конкурса на изготовление памятника Хворостовскому, который был объявлен в 2018 год, стал проект заслуженного художника России Владимира Усова и архитектора, члена Союза архитекторов России Андрея Касаткина. Проект монумента выбрала семья артиста.

Ранее имя Хворостовского было присвоено Красноярскому государственному театру оперы и балета, детской музыкальной школе № 4, где учился певец, и Сибирскому государственному институту искусств. По итогам народного голосования именем Дмитрия Хворостовского назван аэропорт Красноярска. Помимо этого, было принято решение проводить в Красноярске фестиваль его имени, который откроется в нынешнем году 16 октября выступлением звезд мировой оперной сцены.

Дмитрий Хворостовский - российский оперный певец (баритон), народный артист России, родился 16 октября 1962 года в Красноярске. Являлся лауреатом российских и международных музыкальных конкурсов, лауреатом премии "Грэмми" (посмертно), выступал на самых престижных мировых оперных площадках. Скончался Хворостовский 22 ноября 2017 года в Лондоне.