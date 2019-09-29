Фестиваль средневековой музыки Musica Mensurata откроется в Москве 6 октября

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Шестой фестиваль средневековой музыки Musica Mensurata пройдет в московском Соборе Петра и Павла с 6 по 13 октября.

В России это единственный фестиваль средневековой музыки. У посетителей есть возможность услышать редкие исторические инструменты - виелу, цитоль, средневековые поперечные флейты и другие. Вокальная музыка исполняется на различных старинных языках: от средневековой латыни до средневерхненемецкого.

Произведения XI-XIV веков звучат в исполнении музыкантов, посвятивших себя их изучению. Musica Mensurata собирает самых авторитетных и титулованных европейских исполнителей средневековой музыки.

Каждый фестиваль объединен одной темой, в нынешнем году это "Дуэты".

Musica Mensurata откроет 6 октября дуэт голоса и цитоли - инструмента трубадуров и труверов. Она была одним из самых популярных лютнеобразных инструментов XII-XIV веков в Западной Европе.

Ансамбль Labyrinthus представит программу L'amour abandonne из цикла "Средневековой свадебной музыки". Она посвящена покинутой, оставленной и отвергнутой любви. Слушателям предстоит погрузиться в мир любовных песен на старофранцузском языке - лэ, баллад и вирелэ. Прозвучат произведения Гийома де Машо (1300-1377), Жанно де Лескюреля (нач. XIV века), Ришара де Фурниваля (1201-ок.1260) и неизвестных французских авторов XIII-XIV вв. Их исполнят Анастасия Бондарева (вокал) и художественный руководитель фестиваля Данил Рябчиков (цитоль).

10 октября выступят известные немецкие музыканты Норберт Роденкирхен - флейтист, солист знаменитого ансамбля средневековой музыки "Sequentia" и Сабине Лутцентбергер (вокал). Они представят программу "В забытых тонах. Шпрухи мейстера Фрауэнлоба" с музыкой знаменитого миннезингера и легендарного основателя первой школы мейстерзингеров Генриха фон Мейсена (ок. 1260 - 1318), прозванного Фрауэнлобом за то, что воспевал Деву Марию и всех женщин.

В третьем, заключительном концерте фестиваля 13 октября оба дуэта выступят совместно. Они представят произведения одного из величайших авторов Средневековья - Вальтера Шатильонского (ок. 1135-1200). Он был богословом, писателем и известным голиардом (бродячий актер, исполнитель песен). До нашего времени, помимо его крупных трудов, дошло около 50 стихов, примерно десяток из них сохранился с музыкой.