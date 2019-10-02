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Умер Карел Готт

Готта называли "золотым голосом Праги", "пражским соловьем", "Синатрой с Востока"

Умер Карел Готт
Карел Готт на концерте в Праге 12 июня 2018 года
Фото: CTK/ТАСС

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В Чехии в возрасте 80 лет умер певец Карел Готт. Как сообщила его жена Ивана Готтова, он умер 1 октября незадолго до полуночи у себя дома, в окружении семьи, во сне.

Причиной смерти стала долгая и тяжелая болезнь.

В сентябре Готт сообщил, что лечится от лейкемии. Осенью 2015 года после операции врачи диагностировали у певца злокачественную опухоль лимфатических узлов, так называемую лимфому Ходжкина.

Готта называли "золотым голосом Праги", "пражским соловьем", "Синатрой с Востока". Его музыкальная карьера продолжалась больше 60 лет, а началась она с любительского пения.

Карел Готт родился 14 июля 1939 года в Пльзени. Он выучился на электромонтера трамвайных систем, и еще во время обучения начал участвовать в любительских выступлениях, а затем - в кафе и танцевальных клубах Праги. Работу на трамвайном заводе он оставил в 1960 году.

На счету Готта около 120 альбомов, более 50 миллионов проданных записей, 42 победы в национальном музыкальном конкурсе "Золотой соловей". В 1977 году он получил звание Заслуженного артиста Чехословакии, в 1985 году - Народного артиста Чехословакии, в 1989 - советский Орден Дружбы народов. Певец много раз выступал в СССР и в России, а в конце 2013 года принял участие в записи передачи "Новогодняя ночь на Первом канале". В Германии популярна заглавная песня к мультсериалу "Пчелка Майя" в исполнении Готта.

Карел Готт Чехия Чехословакия

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