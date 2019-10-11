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Американский рэпер заключил многомиллионный контракт, сидя в тюрьме

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Американский рэпер Даниэль Эрнандес, также известный под псевдонимом Tekashi 6ix9ine, заключил контракт на 10 млн долларов, находясь при этом в тюрьме, сообщает в пятницу BBC News.

23-летний Эрнандес заключил контракт с лейблом 10K Projects. В рамках соглашения рэпер выпустит два альбома - один на английском, а второй - на испанском языке. Пока неизвестно, будут ли новые альбомы содержаться в себе только новые композиции или же базироваться на уже существующих наработках, ранее сделанных музыкантом.

Об аресте Эрнандеса стало известно в ноябре 2018 года. Рэперу предъявлено обвинение по нескольким статьям - вымогательство, незаконное владение оружием, нападение с использованием опасного оружия, а также заговор с целью убийства.

Ранее сообщалось, что рэперу грозило до 47 лет лишения свободы, но затем музыкант согласился на сделку со следствием и дал показания на членов банды The Nine Trey Bloods, в которой состоял и сам. Теперь наказание Эрнандесу могут смягчить. Вынесение приговора по делу певца должно состояться в декабре 2019 года.

Также сообщалось, что в сентябре 2018 года на Эрнандеса напали во время его концерта в Москве. Певца побили несколько человек. Летом того же года его избили и похитили вооруженные мужчины в Нью-Йорке, однако Эрнандесу удалось сбежать от похитителей.

В 2018 году рэпер выпустил свой дебютный альбом Dummy Boy.

Tekashi 6ix9ine Даниэль Эрнандес США

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