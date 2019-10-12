Умер актер Роберт Форстер

Актер Роберт Форстер Фото: Reuters

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Американский актер Роберт Форстер умер в пятницу в возрасте 78 лет, сообщает журнал The Hollywood Reporter.

По данным издания, у Форстера был рак мозга.

На счету Форстера десятки ролей. В частности, он работал с Дэвидом Линчем в фильме "Малхолланд драйв" и третьем сезоне сериала "Твин Пикс". Он также снимался в сериалах "Во все тяжкие" и "Последний настоящий мужчина".

В 1998 году актер был номинирован на "Оскар" за роль Макса Черри в фильме Квентина Тарантино "Джеки Браун".

Последним фильмом, в котором снялся актер, стал полнометражный "El Camino: Во все тяжкие". Он является продолжением одноименного сериала. Актер умер в день премьеры полнометражного фильма на Netflix.