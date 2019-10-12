"Побег из Шоушенка" впервые выйдет в российский прокат

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - "Побег из Шоушенка" Фрэнка Дарабонта с 24 октября впервые выйдет на экраны почти ста городов России. Показ приурочен к 25-летию фильма.

Мировая премьера картины прошла 10 сентября 1994 года, но в широкий российский прокат она не попала.

С 18 по 21 октября в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону состоятся специальные показы ленты. Картина будет демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.

"Побег из Шоушенка" - экранизация повести Стивена Кинга. Фильм повествует о банкире Энди Дюфрейне, который ошибочно обвинен в убийстве собственной жены и ее любовника. Пожизненное заключение он отбывает в тюрьме Шоушенк, где сталкивается с жестокостью, насилием и беззаконием. Но Энди, обладающий живым умом и доброй душой, находит подход как к заключенным, так и к охранникам, добиваясь их особого к себе расположения.

Главные роли в фильме исполнили Тим Роббинс и Морган Фримен.

"Побег из Шоушенка" - дебютная режиссерская работа Фрэнка Дарабонта в большом кино. Дарабонт - близкий друг Стивена Кинга, экранизировал и другие его произведения, в том числе "Зеленую милю" и "Туман" (фильм в прокате получил название "Мгла").

Дарабонт также снял фильмы "Заживо погребенный", "Мажестик" и третью часть "Кошмара на улице вязов". Он начинал работу над постапокалиптическим сериалом "Ходячие мертвецы".

"Побег из Шоушенка" получил семь номинаций на "Оскар", но в прокате выступил неудачно и остался в тени "Криминального чтива" Квентина Тарантино и "Форреста Гампа" Роберта Земекиса, вышедших в то же время и ставших триумфаторами фестивалей и премий.

Стивен Кинг считает именно "Побег из Шоушенка" одной из самых удачных киноадаптаций своих произведений.