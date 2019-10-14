Импрессионизм с испанским колоритом

"Улица Гранателло в Портичи", Мариано Фортуни (1874) Фото: Коллекция Вида Муньона. Альмерия

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Музей русского импрессионизма представил крупный выставочный проект "Импрессионизм и испанское искусство". Экспозиция включает около 60 полотен 18 художников и является продолжением начатой два года назад темы развития одного из крупнейших течений в искусстве в отдельных странах. Работы были предоставлены тринадцатью испанскими музеями и ГМИИ имени Пушкина, а также частными коллекционерами.

"Белая" и "Черная Испания" В конце XIX века применительно к испанским художником появилось выражение "Черная Испания". Так говорили о мастерах, в палитре которых преобладали темные цвета, что передавало их отношение к событиям в стране. Оппозицию им составили художники "Белой Испании", например, Хоакин Соролья, который предпочитал более яркую, "солнечную" палитру.

Куратор выставки Франсеск Фонбона, представляя проект, рассказал, что тех художников, чьи работы привезены в Россию, можно условно разделить на три группы. Среди них есть предтечи импрессионизма, например, художник-ориенталист Мариано Фортуни, который способствовал зарождению модерна, а умер в 1874 году, когда состоялась первая выставка импрессионистов в Париже. Вторую группу представляют мастера, у которых установились личные связи с французскими импрессионистами. В их числе - художники Пере Видаль де Соларес, Адольфо Гиард, Игнасио Сулоага и скульптор Рикард Гино, работавший помощником Огюста Ренуара. Наконец, третью группу составляют художники, испытавшие на себе влияние импрессионистов и ушедшие дальше своих учителей (Сантьяго Русиньоль, Рамон Казас, Пере Изерн).

Организаторы выставки отмечают принципиальную важность формулировки названия проекта. "На этой выставке мы говорим скорее не об импрессионизме как таковом, который развивался в Испании, а о том, какое отношение испанское искусство рубежа XIX и XX веков имело к этому французскому явлению", - пояснила координатор проекта с российской стороны Мария Мороз.

Хоакин Соролья "Скалы в Хавеа и белая лодка", 1905 год Фото: Коллекция Кармен Тиссен-Борнемиса

Испания подошла к началу прошлого века с тяжелым багажом: из-за нескольких гражданских войн и потери заморских колоний страна вошла в состоянии кризиса. На перепутье оказались и испанские художники, которым предстояло найти свое место в мировом искусстве и либо вырабатывать собственную, уникальную технику, либо развивать тенденции, которые задавал Париж. В итоге многие испанские мастера предпочитали уезжать во Францию.

Открытие пейзажа Пейзажи были нетипичным жанром для художников золотой эпохи в испанском искусстве. Только к концу XIX века мастера, активно путешествовавшие по стране, стали экспериментировать с видами природы.

Хотя художники сохраняли национальный колорит в палитре и сюжетах, по представленным на выставке полотнам зачастую можно отследить своеобразный диалог мастеров из Испании с французскими коллегами. Так, в центре работ Адольфо Гиарда оказываются преимущественно женщины, зачастую занятые работой: на выставке представлены полотна "Деревенская девушка на полевых работах" (1892 год) и "Белошвейки в парке (1884-1885 годы). Как отметила Мороз, это своеобразный оммаж Эдгару Дега с его знаменитыми балеринами, однако прослеживается и индивидуальный почерк автора, очерчивавшего фигуры светло-голубым контуром.

А Мариан Пиделасерра, написав городские пейзажи с одной и той же точки в солнечный и пасмурный день ("Парижская улица (Зимнее солнце)" и "Парижская улица (Зимнее впечатление)"), по-своему подражал Клоду Моне, в 1890-х годах создавшему серию "Руанский собор" из тридцати картин.

Мариан Пиделасерра "Желтые бани. Утреннее солнце", 1901 год Фото: Коллекция Касакуберта Марсанс

Со временем многим из представленных на выставке художников удалось прославиться, правда, привезенные в Музей русского импрессионизма полотна не относятся к числу широко известных. Работы испанцев ценились в России: в стране сохранились их картины, например, автопортрет Игнасио Сулоага (1908 год) и "Приготовление изюма" Хоакина Сорольи (1901 год), которые предоставил ГМИИ имени Пушкина. Полотно Сорольи примечательно тем, что десятилетиями оно хранилось в запасниках, а специально к выставке в Музее русского импрессионизма было отреставрировано.

Экспозиция дополнена интерактивными элементами. Например, если приподнять колпачок на небольшом столе перед заглавной картиной Игнази Мальола "Кусты роз (Коста-Брава)" (1920 год), можно почувствовать розовый аромат. Если же встать в определенной точке неподалеку от полотна Сантьяго Русиньоля "Эрик Сати, играющий на фисгармонии" (1891 год), то будет слышна музыка.

***

Выставка "Импрессионизм и испанское искусство" будет работать до 26 января 2020 года.

Наталия Богданова