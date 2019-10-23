Объявлен сбор денег на надгробный памятник композитору Каравайчуку

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге фонд Олега Каравайчука начал сбор средств на установку надгробного памятника композитору на Комаровском кладбище. Городские власти помогать в этом не будут, родственников у музыканта не осталось, говорится на странице фонда в фейсбуке.

Фонд подготовил проект надгробия, нашел в Ленинградской области и доставил на кладбище валун и начал оформлять разрешение на установку памятника. Переговоры об этом ведутся с городским комитетом по культуре и комитетом по промышленной политике. Оформление документов затянулось, но фонд рассчитывает их получить до конца установочного периода осенью 2019 года.

Олег Каравайчук, автор музыки к фильмам и спектаклям, мастер импровизации умер 13 июня 2016 года в возрасте 88 лет.