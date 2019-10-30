Максим Фадеев расторг договоры со всеми артистами лейбла Malfa

Продюсер Максим Фадеев Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Продюсер Максим Фадеев расторг договор о сотрудничестве со всеми артистами своего лейбла Malfa, передав им права на репертуар. Исключение составили двое артистов, с которыми идут судебные споры, сообщил Фадеев в видеообращении на YouTube-канале лейбла Malfa.

По словам продюсера, такие изменения происходят в компании впервые. Связано это с тем, что компания разрослась до таких "невероятных размеров и объемов, что стало практически невозможно ее контролировать".

"Я принял решение полностью реструктуризировать компанию, ее суть и внутренний посыл. Это будет очень маленькая компания, очень емкая, с ограниченным количеством входов. Это будет абсолютно эксклюзивная, очень дорогая компания, не масс-маркет", - заявил Фадеев.

Продюсер предполагает, что теперь MALFA будет предлагать рынку одного или двух артистов в год. "Компания будет настроена на очень четкую и внятную работу, на одного артиста или двух. Мы сможем сосредоточиться лучше и выдавать лучший продукт", - подчеркнул Фадеев.

Компания MALFA Фадеева в разные годы сотрудничала с такими артистами, как Molly, группа "Серебро", Наргиз (Закирова), Tereza, Исайя и другими музыкантами.