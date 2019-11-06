В Иркутске нашли место для концертного зала Дениса Мацуева

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В Иркутске решили построить концертный зал пианиста Дениса Мацуева на стрелке Чертугеевского залива Иркутского водохранилища. О выборе площадки рассказал губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Он отметил, что найти место для зала было непросто, хотя "в Сибири земли еще хватает".

На пустырь, на котором построят зал, претендовали желающие построить жилье, социальные объекты и другие здания, добавил губернатор.

Власти региона сейчас должны выбрать проект и подрядчика. На первый этап строительства в областном бюджете заложено 70 млн рублей. По словам Левченко, ожидается, что строительство займет не меньше трех лет.

В концертном комплексе должно быть два зала - один на 900-1000 мест, второй - на 400-500 мест, уточнила министр культуры региона Оксана Стасюлевич.

Свои проекты уже представили ООО "АССМАНН Бератен+Планен" и ТПО "Резерв", которое проектировало зал в "Зарядье", сказал глава управления капитального строительства Иркутской области Евгений Харитонов. Ожидается также, что в проекте будет участвовать всемирно известный специалист в сфере акустического проектирования театрально-концертных залов, директор компании "Нагата акустикс" Ясухиса Тоеота.

Сам Мацуев, уроженец Иркутска, выразил уверенность, что зал станет "визитной карточкой Иркутской области".

По словам Левченко, кроме зала на берегу Чертугеевского залива планируется построить детскую клиническую больницу, спортивный центр и киностудию.

Строительство крупного концертного зала в Иркутске обсуждается с начала 2000-х годов. Ранее назывались площадки только в центре города - например, возле драматического театра на улице Карла Маркса и на Цесовской набережной Ангары.