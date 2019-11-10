Актер Джеймс Дин "сыграет" в фильме через 65 лет после своей гибели

Портрет Джеймса Дина на месте его гибели в американском штате Калифорния Фото: Reuters

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Голливудский актер Джеймс Дин, погибший в автокатастрофе более 60 лет назад, вошел в актерский состав фильма "В поисках Джека", актер будет "воссоздан" с помощью компьютерной графики.

Актер сыграет второстепенного персонажа Рогана в экранизации одноименного романа Гарета Крокера. Сюжет фильма рассказывает о десяти тысячах военных собак, брошенных в конце войны во Вьетнаме. Сьемки картины начнутся в ноябре 2019 года, выход в прокат запланирован на осень 2020.

Над созданием Джеймса Дина работают две студии: VFX Imagine Engine и VFX MOI Worldwide. Тело будет полностью воссоздано на компьютере, а озвучит его другой актер. Права на использование образа Дина были выкуплены компанией у его семьи.

Как отметил в интервью The Hollywood Reporter режиссер Антон Эрнст, который работал над проектом вместе с Тати Голых, "мы долго искали идеального актера на роль Рогана и после нескольких месяцев поисков остановились на Джеймсе Дине".