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Актер Джеймс Дин "сыграет" в фильме через 65 лет после своей гибели

Актер Джеймс Дин "сыграет" в фильме через 65 лет после своей гибели
Портрет Джеймса Дина на месте его гибели в американском штате Калифорния
Фото: Reuters

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Голливудский актер Джеймс Дин, погибший в автокатастрофе более 60 лет назад, вошел в актерский состав фильма "В поисках Джека", актер будет "воссоздан" с помощью компьютерной графики.

Актер сыграет второстепенного персонажа Рогана в экранизации одноименного романа Гарета Крокера. Сюжет фильма рассказывает о десяти тысячах военных собак, брошенных в конце войны во Вьетнаме. Сьемки картины начнутся в ноябре 2019 года, выход в прокат запланирован на осень 2020.

Над созданием Джеймса Дина работают две студии: VFX Imagine Engine и VFX MOI Worldwide. Тело будет полностью воссоздано на компьютере, а озвучит его другой актер. Права на использование образа Дина были выкуплены компанией у его семьи.

Как отметил в интервью The Hollywood Reporter режиссер Антон Эрнст, который работал над проектом вместе с Тати Голых, "мы долго искали идеального актера на роль Рогана и после нескольких месяцев поисков остановились на Джеймсе Дине".

В 1955 году Джеймс Дин погиб в автокатастрофе, ему было 24 года. Всего актер успел сняться в трех полнометражных картинах.

Зрителям он известен благодаря своим ролям в фильмах "Гигант" и "К востоку от рая", за которые его номинировали на премию "Оскар" посмертно.

США Джеймс Дин

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