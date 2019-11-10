Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в воскресенье приехал в Большой театр на концерт композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.

Глава государства поднялся на сцену и вручил Пахмутовой большой букет цветов. Путин также сообщил, что наградил ее высшей наградой России - орденом Андрея Первозванного. Вручение награды состоится в Кремле.

"Хочу вас поблагодарить за все, чтобы вы сделали для нашей страны и для нашего народа. Это никакое не преувеличение: многие поколения наших граждан по жизни идут с вашей музыкой", - сказал Путин.

Он также отметил и общественную деятельность композитора и сказал добрые слова мужу Александры Пахмутовой, поэту Николаю Добронравову, который вскоре также будет отмечать день рождения.

Пахмутова поблагодарила президента за высокую награду. "Андрей Первозванный - великий человек, великий мученик, для меня это большая честь получить такую награду. Хочу вам пожелать счастья, здоровья - здоровья очень крепкого, потому что у нас великие люди, великая страна, чтобы получалось все доброе, хорошее, высокое, что вы хотели для нашей страны, счастья вам и здоровья", - сказала она.