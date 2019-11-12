Камчатка потратит 43 млн рублей на автоклубы на базе "КАМАЗов"

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Власти Камчатки выделят из бюджета региона более 43 млн рублей на закупки сценических комплексов на базе грузовиков "КАМАЗ" в соответствии с нацпроектом "Культура". Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства.

Регион уже получил один автоклуб, а до конца 2019 года должен получить еще два. Комплекс развертывается в сцену со светодиодным уличным экраном, звуковым и осветительным оборудованием. В нем можно собрать линейный массив из 16 акустических систем. В развернутом виде размеры системы - 7,8 на 6,9 метра, верхняя часть трансформируемой сцены поднимается на 6 метров от уровня полуприцепа.

Система полностью автономна, оборудована дизельным источником питания и системой отопления.

"Стоимость нового, уникального для Камчатки, автоклуба превышает 29 млн рублей. На покупку сценических комплексов для Усть-Большерецкого и Усть-Камчатского районов выделено больше 14,4 млн рублей в рамках нацпроекта "Культура. Всего на эти цели будет выделено более 43 млн рублей", - говорится в пресс-релизе.

Министр культуры региона Светлана Айгистова назвала автоклуб "полноценной профессиональной сценой, которая может быть доставлена в различные локации и существенно расширяет наши организационные возможности при реализации крупных выездных творческих проектов".

Комплексы закупаются во исполнение распоряжений президента Владимира Путина об освоении средств, выделенных из резервного фонда президента на социально значимые объекты и мероприятия. До 2020 года на реализацию в России национального проекта "Культура" из федерального бюджета планируется направить более 43 млрд рублей.