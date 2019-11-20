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"Грэмми" объявила номинантов 62-й премии

"Грэмми" объявила номинантов 62-й премии
Певица Билли Айлиш
Фото: Imago/ТАСС

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Музыкальная премия "Грэмми" объявила номинантов 62-й церемонии, лидерами по количеству номинация стали Lizzo, Билли Айлиш и Lil Nas.

В номинации "Лучшая запись года" представлены Lizzo с композицией Truth Hurts, Билли Айлиш с Bad Guy, Ариана Гранде - 7 Rings, Lil Nas - Old Town Road, Bon Iver с композицией Hey, Ma, H.E.R. с Hard Place, Халид с Talk, а также Post Malone & Swae Lee - Sunflower.

В номинацию "Лучший новый исполнитель" попали Билли Айлиш, Lizzo и Lil Nas X, а такеж Black Pumas, Мэгги Роджерс, испанская певица Rosalia, американская группа Tank and the Bangas и Yola.

За награду в номинации "Лучшая песня года" будут бороться Леди Гага (Always Remember Us This Way), Таня Такер (Bring My Flowers Now), H.E.R. (Hard Place"), Тейлор Свифт (Lover), Лана Дель Рей (Norman F***Ing Rockwell), Льюис Капальди (Someone You Loved), Lizzo (Truth Hurts) и Айлиш (Bad Guy).

На "Грэмми" за лучший альбом года претендуют Bon Iver, Лана Дель Рей, Ариана Гранде, H.E.R, Lil Nas X, Lizzo и группа Vampire Weekend и Билли Айлиш.

Рекордсменом номинаций в этом году стала Lizzo, у которой 8 номинаций. За ней идут Билли Айлиш и Lil Nas (по 7). Замыкает тройку Ариана Гранде с 6 номинациями.

Всего премия "Грэмми" вручается в 84 категориях в различных жанрах и направлениях. Среди номинаций как популярная, так и классическая музыки. 62-я церемония вручения награды пройдет 26 января 2020 года, ведущей церемонии будет американская исполнительница Алиша Киз, которая проводила премию в прошлом году.

Грэмми

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