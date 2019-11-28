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В Парижской опере впервые представят "Князя Игоря"

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - В Парижской опере в четверг впервые будет представлено произведение "Князь Игорь" Александра Бородина, сообщает пресс-служба российского оперного певца Ильдара Абдразакова. Он исполнит главную партию.

В роли Ярославны на сцену выйдет Елена Стихина, партию князя Владимира исполнит Павел Чернох, а князя Галицкого - Дмитрий Ульянов. Партии хана Кончака и Кончаковны прозвучат в исполнении Дмитрия Иващенко и Аниты Рачвелишвили. За дирижерским пультом будет главный дирижер Парижской оперы Филипп Жордан.

Постановку представят в Париже после прошлогоднего успеха оперы "Борис Годунов", в которой титульную партию также исполнял Абдразаков.

"Для меня это второе обращение к опере Бородина "Князь Игорь". Сегодняшняя премьера оказалась увлекательным, хотя и непростым путешествием, поскольку Барри Коски - известный мастер театральных иллюзий, он поражает нетривиальным видением классических сюжетов. Я благодарен ему за репетиционный процесс, мы много искали, отказывались, искали снова", - приводятся в пресс-релизе слова Абдразакова.

Российские зрители также смогут увидеть постановку: 17 декабря прямая трансляция в кинотеатрах будет проходить в рамках проекта OperaHD.

Париж Парижская опера Князь Игорь Ильдар Абдразаков

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