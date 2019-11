"Мумий Тролль" 12 декабря выступит в Москве с новогодним концертом

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Группа "Мумий Тролль" 12 декабря выступит в "ВТБ Арене" в Москве с праздничной программой "С Новым годом, Крошка!".

Как сообщают организаторы шоу, песне, послужившей названием концерта, в декабре исполнится 21 год. В новую программу музыканты включили композиции самых разных жанров, подготовив сюрпризы для публики.

В подготовке новогоднего шоу "Мумий Тролля" принимала участие международная команда видео-операторов, художников-сценографов, программистов, декораторов и архитекторов. Режиссером выступления стал Papa Chi — участник рижской хип-хоп группы Fact, с которой "Мумий Тролль" в начале 2000-х записал песню "Три раза", он же сыграл Медведицу в одноименном клипе группы.

"На огромных подвижных экранах зрители увидят настоящие подвиги, на которые отважились во время съемок роликов для этой программы музыканты группы "Мумий Тролль": от подводного плавания до цирковой эквилибристики", - сообщают организаторы концерта.

В качестве художника по свету и сценографа шоу над "C Новым годом, Крошка!" работал Ainars Pastars из компании NA, которая известна световыми решения для церемоний "Оскар" и "Грэмми", телевизионного шоу "Голос" и танцевального проекта So You Think You Can Dance?