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Фотограф из Сургута отсудил у лейбла Black Star 100 тысяч рублей

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в пятницу счел музыкальный лейбл Black Star нарушившим авторские права фотографа Михаила Батенева из Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ).

Предметом спора стала фотография, сделанная Батеневым в 2012 году, которую участвующий в работе лейбла рэпер Pabl.A использовал в качестве обложки для своей песни FaceTime, сообщает в фейсбуке адвокатское бюро "Бишенов и партнеры".

В результате суд взыскал с Black Star в пользу фотографа компенсацию - около 100 тыс. рублей, а также постановил удалить фотографию из всего контента лейбла, размещенного в сети.

"Это означает, что, так как фотография использовалась в клипе, то его придется переснимать и удалять со всех интернет-ресурсов", - говорится в сообщении.

Black Star Михаил Батенев

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