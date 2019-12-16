Картину русского портретиста продали на торгах в Москве за 28 млн рублей

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Картина художника Алексея Харламова "Девушка с веером" стала топ-лотом торгов московского аукционного дома "Литфонд" и была продана за 28 млн рублей, начальная цена работы составляла 1 рубль.

Как уточнили в пресс-службе аукционного дома, картина 1895 года отражает эволюцию художника, многими узами связанного с традициями русской и французской культур.

Харламов - русский художник, мастер портрета, академик Императорской Академии художеств, работавший во второй половине XIX - начале XX века. С начала третьего тысячелетия интерес к произведениям Харламова возрос. Так, в 2006 году одна из его картин была продана на аукционе в Лондоне за 610 тыс. фунтов стерлингов, а полотно "Юные цветочницы" на аукционе в Нью-Йорке в 2007 году - почти за $3 млн.

Также в рамках торгов была продана картина Василия Кандинского "Черные волнистые линии" (1915) за 9,5 млн рублей. В числе топ-лотов была работа Татьяны Мавриной "Обнаженная перед зеркалом", созданная в 1937 году. Работа ушла с молотка за 5 млн рублей.