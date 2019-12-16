Поиск

Картину русского портретиста продали на торгах в Москве за 28 млн рублей

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Картина художника Алексея Харламова "Девушка с веером" стала топ-лотом торгов московского аукционного дома "Литфонд" и была продана за 28 млн рублей, начальная цена работы составляла 1 рубль.

Как уточнили в пресс-службе аукционного дома, картина 1895 года отражает эволюцию художника, многими узами связанного с традициями русской и французской культур.

Харламов - русский художник, мастер портрета, академик Императорской Академии художеств, работавший во второй половине XIX - начале XX века. С начала третьего тысячелетия интерес к произведениям Харламова возрос. Так, в 2006 году одна из его картин была продана на аукционе в Лондоне за 610 тыс. фунтов стерлингов, а полотно "Юные цветочницы" на аукционе в Нью-Йорке в 2007 году - почти за $3 млн.

Также в рамках торгов была продана картина Василия Кандинского "Черные волнистые линии" (1915) за 9,5 млн рублей. В числе топ-лотов была работа Татьяны Мавриной "Обнаженная перед зеркалом", созданная в 1937 году. Работа ушла с молотка за 5 млн рублей.

Алексей Харламов Литфонд Москва

Новости

Во Франции скончалась от рака актриса Анна Карина

Студия Warner Bros. запускает проект фильма-ужасов "Лавкрафт"

Умершие знаменитости

Умер актер Дэнни Айелло, снявшийся в "Крестном отце 2" и "Леоне"

Умер актер Дэнни Айелло, снявшийся в "Крестном отце 2" и "Леоне"

Объявлена дата премьеры четвертой части "Матрицы"

Объявлена дата премьеры четвертой части "Матрицы"

Драгоценности Зыкиной пустят с молотка с согласия наследников

Лауреатом премии "Большая книга" стала биография Венедикта Ерофеева

Лауреатом премии "Большая книга" стала биография Венедикта Ерофеева
Умершие знаменитости

Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон

Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон

Объявлены номинанты на премию "Золотой Глобус"

Объявлены номинанты на премию "Золотой Глобус"

Американские кинокритики назвали "Ирландца" Скорсезе лучшим фильмом года

Американские кинокритики назвали "Ирландца" Скорсезе лучшим фильмом года

Журнал Cahiers du cinema назвал лучшие фильмы десятилетия

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');