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Онлайн-кинотеатр Okko запустил платформу для вертикальных фильмов

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Входящий в Rambler Group онлайн-кинотеатр Okko представил цифровую платформу Okko.Move для просмотра фильмов и сериалов, снятых в вертикальном формате и позволяющих смотреть их со смартфонов, сообщила пресс-слжуба сервиса.

В библиотеке Okko.Move будут оптимизированные версии обычных фильмов, а также картины и сериалы, созданные Okko Studios специально для сервиса. Пока в ней есть "Форс-Мажор" с Павлом Прилучным в главной роди, киноальманах о театре "За кулисами" с Юрием Стояновым и Павлом Деревянко и триллер "Исчезновение" с Джерардом Батлером.

Также на Okko.Move уже сейчас можно посмотреть четыре эксклюзивных вертикальных сериала, а к февралю 2020 года их будет уже десять.

Okko.Move была создана специально для просмотра вертикальных видео с учетом ежегодного роста потребления мобильного контента. По данным Okko, рост доли просмотра в онлайн-кинотеатре в этом году составил 120%, говорится в релизе.

По словам управляющего директора Okko Яны Баринцевой, целевая аудитория формата - пользователи в возрасте от 14 до 20 лет, которые преимущественно смотрят видео на своих мобильных устройствах, причем именно в вертикальном формате. Она пообещала, что сервис не будет показывать рекламу даже с бесплатным контентом.

Okko Okko.Move Rambler Group Джерард Батлер Юрий Стоянов

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