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Умерла исполнительница роли Лолиты в фильме Стэнли Кубрика

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Американская актриса Сью Лайон, исполнившая в 1962 году главную роль в фильме "Лолита" Стэнли Кубрика, умерла в Лос-Анджелесе в четверг в возрасте 73 лет, сообщает The New York Times.

О точных причинах смерти актрисы не сообщается, однако известно, что в последнее время у нее были проблемы со здоровьем.

Лайон прошла кастинг на роль Лолиты в возрасте четырнадцати лет. Хотя в оригинальном тексте Владимира Набокова главной героине было 12 лет, Кубрик переписал созданный писателем сценарий таким образом, что знаменитая нимфетка стала старше на два года.

Лайон в 1963 году получила "Золотой глобус" за роль Долорес Гейз в "Лолите" как "самая многообещающая начинающая актриса".

Сью Лайон Лолита

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