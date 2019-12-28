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В феврале в Москве откроется выставка художника Юрия Анненкова

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В московском Музее русского импрессионизма 13 февраля 2020 года откроется выставка "Юрий Анненков. Революция за дверью", посвященная творчеству художника до и после его отъезда во Францию в 1924 году. Об этом сообщает пресс-служба музея.

В числе более чем ста живописных и графических произведений, а также эскизов к постановкам впервые в России будут представлены работы Анненкова, хранящиеся в Национальном центра искусства и культуры Жоржа Помпиду в Париже. В экспозицию также войдут произведения из собраний Третьяковской галереи, ГМИИ имени Пушкина, Государственного центрального театрального музея имени Бахрушина, Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства и других.

В Музее русского импрессионизма можно будет познакомиться, в частности, с такими произведениями Анненкова, как "Вид на Пантеон из Люксембургского сада", "Лес. Июнь", "Портрет Федора Комиссаржевского", "Портрет неизвестной в зеленом на фоне Эйфелевой башни".

Москва Музей русского импрессионизма

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