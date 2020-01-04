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"Правила зверя" открыли новую трилогию о Дракуле на Netflix

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Иронический трехсерийный хоррор "Дракула" по мотивам одноименного романа Брэма Стокера стартовал на телеканале BBC One, а 4 января премьера состоится на стриминг-сервисе Netflix.

Создателями киноистории выступили Марк Гэтисс и Стивен Моффат, приобретшие славу телесериалами "Доктор Кто" и "Шерлок".

Графа Дракулу играет датчанин Клас Банг, снимавшийся в скандинавских сериалах: "Мост" и "Правительство", но актерскую известность получивший после фильма "Квадрат", удостоенного в 2017 году "Золотой пальмовой ветви" 70-го Каннского кинофестиваля. Сам Клас Банг за работу в "Квадрате" удостоился премии Европейской киноакадемии как лучший европейский актер.

Фильм состоит их трех серий: "The Rules of the Beast" ("Правила зверя"), "Blood Vessel" ( "Кровавое судно") и "The Dark Compass" ("Тёмный компас").

По ходу сюжета в 1897 год английский юрист Джонатан Харкер отправляется в Трансильванию, чтобы встретиться с новым клиентом. Он попадает в запутанные лабиринты замка, полного ужасов. Здесь он столкнется с бессмертными невестами и графом-вампиром, грезящем о завоевании мира. Затем российский корабль "Деметр" под командованием капитана Соколова перевозит Дракулу в Лондон, в плавании экипаж вынужден будет вступить в смертельную схватку, чтобы остановить зло. В итоге "Деметр" превратится в корабль смерти. В финале бессмертный граф доберется до Англии, своего нового поприща, полного свежей крови и амбициозных планов.

Режиссерами серий стали: Джонни Кэмпбелл (снял фильмы: "Вскрытие пришельца", "Эрик и Эрни", участвовал в создании сериалов: "Доктор Кто" и "Мир Дикого Запада"), Дэймон Томас (работал над сериалами: "Страшные сказки", "Убивая Еву", "Летящие сквозь ночь"), а также Пол Макгиган (автор с более солидной фильмографией: "Счастливое число Слевина", "Одержимость", "Кислотный дом", "Пятое измерение", участие в сериалах "Шерлок" и "Люк Кейдж").

Натурные съемки нового Дракулы проходили в Оравском граде, Банска-Штьявнице и деревне Зуберец в Словакии, а также на студии в английском Беркшире.

По утверждению создателей сериала, в их интерпретации Дракула - главное действующее лицо своей истории, движитель сюжета.

Дракула Netflix

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