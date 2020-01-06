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Хоакин Феникс стал обладателем "Золотого глобуса" за роль Джокера

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Хоакин Феникс признан лучшим драматическим актером за роль в фильме Тодда Филлипса "Джокер".

77-я церемония вручения наград премии Голливудской ассоциации иностранной прессы проходит в Лос-Анджелесе в понедельник по московскому времени.

На награду в категории "Лучший драматический актёр" претендовали Кристиан Бэйл ("Форд против Феррари"), Антонио Бандерас ("Боль и слава"), Адам Драйвер ("Брачные истории") и Джонатан Прайс ("Два папы").

Сюжет психологического триллера рассказывает историю становления главного злодея Готэм-сити и врага Бэтмена Джокера.

Комик Артур Флек живет с больной матерью, которая с детства учит его "ходить с улыбкой". Пытаясь нести в мир хорошее и дарить людям радость, Артур сталкивается с человеческой жестокостью и постепенно приходит к выводу, что этот мир получит от него не добрую улыбку, а ухмылку злодея Джокера.

Ранее картина была удостоена Золотого Льва Венецианского кинофестиваля.

Премия Кино Золотой глобус

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