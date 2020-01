Parlophone Records выпустит шесть ранее не издававшихся песен Дэвида Боуи

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Альбом "Is It Any Wonder" с редкими и ранее не издававшимися композициями британского классика авангарда Дэвида Боуи выходит в 2020 году.

Звукозаписывающая Parlophone Records объявила о новом мини-альбоме "Is It Any Wonder" с шестью неизданными и редкими треками, которые будут выпущены в течение шести недель - по одной композиции в неделю.

8 января - в день рождения Боуи - был представлен первый трек с пластинки - ранее не издававшаяся версия песни "The Man Who Sold the World", записанная во время акустического концерта в Нью-Йорке в 1996 году и выпущенная в эфир BBC в январе 1997 года, в день пятидесятилетия музыканта.

The Man Who Sold the World (Человек, который продал мир) - эта песня Дэвида открывает одноимённый альбом, вышедший в США в ноябре 1970 года и Британии в апреле 1971. Еще пять песен с EP Боуи будут выпускаться еженедельно с 17 января.

Кроме того, сообщается, что 18 апреля выйдет концертный альбом ChangesNowBowie, в него опять войдет "The Man Who Sold the World" и еще восемь треков из того же выступления Дэвида в Нью-Йорке в 1996 году.

Дэвид Боуи - британский рок-певец и автор песен, а также продюсер, звукорежиссёр, художник и актёр. На протяжении пятидесяти лет занимался музыкальным творчеством и часто менял имидж, поэтому его называют "хамелеоном рок-музыки". При этом Боуи удавалось сохранять собственный узнаваемый стиль, успешно совмещая его с актуальными музыкальными направлениями. Боуи считается новатором, в частности, благодаря своим работам 1970-х. Он оказал влияние на многих музыкантов, был известен своим характерным голосом и интеллектуальной глубиной созданных им работ.

Яркий артистизм Боуи привлек внимание режиссеров авторского кино. Боуи снялся в главной роли в фильме Нагисы Осимы "Счастливого рождества, мистер Лоуренс", сыграл Понтия Пилата у Мартина Скорсезе в "Последнем искушении Христа" и Энди Уорхола в ленте "Баския" Джулиана Шнабеля, Николу Теслу у Кристофера Нолана в "Престиже", а еще предстал вампиром в ленте Тони Скотта "Голод" в любовном треугольнике с Катрин Денев и Сьюзан Сарандон .

8 января 2016 года, в день своего 69-летия, Боуи официально выпустил свой 25-й и последний альбом Blackstar. Третьей композицией стала песня "Lazarus" - первый хит Боуи, попавший в top-40 американского хит-парада Billboard Hot 100 за более чем 28 лет. "Лазарь" стал реквиемом: 10 января музыкант скончался от рака печени, с которым боролся на протяжении последних полутора лет.