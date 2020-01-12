Галина Польских опровергла слухи о госпитализации
Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Актриса театра и кино Галина Польских опровергла "Интерфаксу" в воскресенье информацию о своей госпитализации.
"О чем вы говорите, я дома", - сказала она.
Ранее в СМИ появилась информация о том, то актрисе оказывают экстренную медицинскую помощь.
Народная артистка РСФСР Галина Польских родилась 27 ноября 1939 года в Москве.
Она окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии (1964, мастерская С.А. Герасимова и Т.Ф. Макаровой). С 1964 года Польских работала в Театре-студии киноактера.
На ее счету более 150 киноработ, среди которых "Тени исчезают в полдень", "Я шагаю по Москве", "По семейным обстоятельствам". Заметными стали работы Польских в детективах "Ночное происшествие" и "Разорванный круг".