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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 12:47

Галина Польских опровергла слухи о госпитализации

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Актриса театра и кино Галина Польских опровергла "Интерфаксу" в воскресенье информацию о своей госпитализации.

"О чем вы говорите, я дома", - сказала она.

Ранее в СМИ появилась информация о том, то актрисе оказывают экстренную медицинскую помощь.

Народная артистка РСФСР Галина Польских родилась 27 ноября 1939 года в Москве.

Она окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии (1964, мастерская С.А. Герасимова и Т.Ф. Макаровой). С 1964 года Польских работала в Театре-студии киноактера.

На ее счету более 150 киноработ, среди которых "Тени исчезают в полдень", "Я шагаю по Москве", "По семейным обстоятельствам". Заметными стали работы Польских в детективах "Ночное происшествие" и "Разорванный круг".

Галина Польских

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