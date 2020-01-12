Галина Польских опровергла слухи о госпитализации

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Актриса театра и кино Галина Польских опровергла "Интерфаксу" в воскресенье информацию о своей госпитализации.

"О чем вы говорите, я дома", - сказала она.

Ранее в СМИ появилась информация о том, то актрисе оказывают экстренную медицинскую помощь.