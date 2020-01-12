Поиск

"Холоп" Шипенко обогнал фильм "Т-34" по сборам в российском прокате

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Комедия Клима Шипенко "Холоп" собрала в российском прокате более 2,3 млрд рублей и обогнала по кассовым сборам "Т-34" режиссера Алексея Сидорова, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Фильм вышел в российский прокат 26 декабря. Главные роли в нем сыграли сербский актер Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Александр Самойленко.

В первый день проката картина заработала 46,5 млн рублей. Среди российских фильмов, получивших господдержку, "Холоп" Клима Шипенко по кассовым сборам занимает второе место, уступая только картине "Движение вверх" режиссера Антона Мегердичева (2,9 млрд рублей).

Согласно данным ЕАИС, картину Шипенко посмотрели более 8,4 млн зрителей.

10 января "Холоп" Шипенко заработал в прокате 2 млрд рублей и стал третьим российским фильмом, собравшим такую сумму. За два дня картина набрала более 300 млн и обогнала работу Сидорова "Т-34" (2,2 млрд рублей).

В центре сюжета комедии Шипенко - молодой московский мажор (Бикович). Его отец-олигарх (Самойленко) в приступе отчаяния обращается к психологу (Охлобыстин). Главный герой попадает в подстроенную аварию, его усыпляют, и он переносится как бы в XIX век, где становится холопом Гришкой в услужении у барина и его сына-мажора.

Клим Шипенко "Холоп" Алексей Сидоров "Т-34"

Новости

"Холоп" стал третьим российским фильмом, собравшим более 2 млрд рублей в прокате

"Холоп" стал третьим российским фильмом, собравшим более 2 млрд рублей в прокате

Церемония вручения "Оскар" вновь пройдет без ведущего

Церемония вручения "Оскар" вновь пройдет без ведущего

"1917" удостоен "Золотого глобуса" как лучший драматический фильм

"1917" удостоен "Золотого глобуса" как лучший драматический фильм

Хоакин Феникс стал обладателем "Золотого глобуса" за роль Джокера

"Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм комедия или мюзикл" получил "Однажды в... Голливуде"

Сэм Мендес стал обладателем "Золотого глобуса" как лучший режиссёр

Тарантино удостоен "Золотого глобуса" за лучший сценарий фильма "Однажды в... Голливуде"

Мужчина напал на картину Пикассо в лондонской галерее

Новым худруком "Современника" назначен Виктор Рыжаков

Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');