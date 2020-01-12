"Холоп" Шипенко обогнал фильм "Т-34" по сборам в российском прокате

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Комедия Клима Шипенко "Холоп" собрала в российском прокате более 2,3 млрд рублей и обогнала по кассовым сборам "Т-34" режиссера Алексея Сидорова, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Фильм вышел в российский прокат 26 декабря. Главные роли в нем сыграли сербский актер Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Александр Самойленко.

В первый день проката картина заработала 46,5 млн рублей. Среди российских фильмов, получивших господдержку, "Холоп" Клима Шипенко по кассовым сборам занимает второе место, уступая только картине "Движение вверх" режиссера Антона Мегердичева (2,9 млрд рублей).

Согласно данным ЕАИС, картину Шипенко посмотрели более 8,4 млн зрителей.

10 января "Холоп" Шипенко заработал в прокате 2 млрд рублей и стал третьим российским фильмом, собравшим такую сумму. За два дня картина набрала более 300 млн и обогнала работу Сидорова "Т-34" (2,2 млрд рублей).

В центре сюжета комедии Шипенко - молодой московский мажор (Бикович). Его отец-олигарх (Самойленко) в приступе отчаяния обращается к психологу (Охлобыстин). Главный герой попадает в подстроенную аварию, его усыпляют, и он переносится как бы в XIX век, где становится холопом Гришкой в услужении у барина и его сына-мажора.