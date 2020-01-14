Здание Ростовского театра кукол передали РПЦ

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Минимущества Ростовской области распорядилось передать епархии здание Ростовского государственного театра кукол имени Былкова, сообщили в областном правительстве. Региональное Минкультуры продолжает искать новое равноценное помещение.

Пока его не найдут, театр останется по прежнему адресу, заверили чиновники. Это закреплено в подписанном соглашении о сотрудничестве и совместном использовании здания.

Театр кукол занимает здание, построенное на фундаменте старой греческой церкви, которую разобрали в 1960-м году.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев весной 2017 года обещал, что театр выселять не будут, пока ему не найдут новое помещение.