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Здание Ростовского театра кукол передали РПЦ

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Минимущества Ростовской области распорядилось передать епархии здание Ростовского государственного театра кукол имени Былкова, сообщили в областном правительстве. Региональное Минкультуры продолжает искать новое равноценное помещение.

Пока его не найдут, театр останется по прежнему адресу, заверили чиновники. Это закреплено в подписанном соглашении о сотрудничестве и совместном использовании здания.

Театр кукол занимает здание, построенное на фундаменте старой греческой церкви, которую разобрали в 1960-м году.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев весной 2017 года обещал, что театр выселять не будут, пока ему не найдут новое помещение.

Ростов-на-Дону Ростовская область театр кукол РПЦ Василий Голубев Минкультуры

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