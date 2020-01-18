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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 01:18

"Молчание ягнят" получит продолжение в виде сериала

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Американский телеканал CBS приступил к работе над сиквелом триллера Джонатана Демми "Молчание ягнят" - сериалом "Кларисса", сообщает портал Deadline.

Действие сериала происходит в 1993-м, через год после поимки серийного убийцы Буффало Билла и побега консультанта по делу - Ганнибала Лектера из тюрьмы. Главным героем вновь станет агент ФБР Кларисса Старлинг, вернувшаяся на службу для того, чтобы преследовать серийных убийц и маньяков. В сериале будет рассказана неизвестная ранее личная история Клариссы.

При этом самого Ганнибала Лектера в проекте, по данным издания, не будет.

Работать над сериалом будут продюсеры "Звездного пути" Алекс Куртцман и Дженни Люмет.

Как пишет Deadline, уже готов сценарий к пилотной серии. Судьбу всего проекта решит именно она: после выхода "пилота" будет определен окончательный сценарий и количество серий. Также отмечается, что сценарная группа для всего проекта уже сформирована.

"После 20 лет тишины для нас огромная честь подарить голос одному из самых известных героев Америки - Клариссе Старлинг, - заявили Куртцман и Люмет, комментируя решение о съемках сериала. - Неоднозначность и храбрость Клариссы осветила путь, даже если ее личная история оставалась в темноте. Но ее история - то, что нам нужно сегодня: ее борьба, ее сила, ее победа. Ее время сейчас и всегда".

Старлинг впервые была представлена в романе Томаса Харриса "Молчание ягнят", опубликованном в 1988 году. В 1991 году вышел снятый Джонатаном Демми триллер, ставший культовым.

Агента Старлинг в нем сыграла Джоди Фостер, получившая за эту работу "Оскара".

США CBS Молчание ягнят

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