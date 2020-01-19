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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 13:32

Дочь Нины Руслановой опровергла информацию о госпитализации актрисы

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Дочь народной артистки РФ Нины Руслановой Олеся Рудакова не подтвердила информацию СМИ о госпитализации актрисы.

"Нет, это не так. Мы не знаем, в какую больницу нас "госпитализировали", - сказала собеседница агентства.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Русланова попала в больницу из-за проблем с сердцем.

Нина Русланова советская и российская актриса театра и кино.

Известна по работам в театре и кино. В ее биографии более 140 ролей в фильмах, среди которых "Короткие встречи", "Познавая белый свет" и "Настройщик" Киры Муратовой, "Мой друг Иван Лапшин" Алексея Германа, "Афоня" Георгия Данелии, "Завтра была война" Юрия Кары и другие.

Нина Русланова

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