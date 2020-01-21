Музею Рерихов найдут новое помещение в центре Москвы

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности министра культуры РФ Владимир Мединский поручил создать отдельное постоянное музейное пространство для музея Рерихов в центре Москвы, оно будет выбрано в течение двух месяцев.

"Музейный центр Рерихов на ВДНХ действует в рамках необходимых норм и стандартов и принимает большое количество посетителей. Вместе с тем, понимая, что величина Рерихов настолько значительна, что хотелось бы иметь помимо этого музейного центра и постоянно действующее музейное здание в центре Москвы, я дал соответствующее поручение рассмотреть два-три адреса Музею Востока совместно с Третьяковской галереей и я думаю, что в течение двух-трех месяцев мы представим план размещения постоянной экспозиции уже Музея Рерихов в центре Москвы", - сказал Мединский журналистам.

Он отметил, что там будут организованы с специализированные помещения, научный отдел, центр популяризации наследия Рерихов, фондохранилище.

Мединский уточнил, что "центр на ВДНХ останется выставочным центром Музея Востока для проведения разного рода временных выставок".

"Потому что как выставочный проект он работает очень хорошо, но для постоянного хранения, наверное, можно для Рерихов подыскать и постоянное место. Но вернуть их назад (в прежнее здание Музея Востока на Волхонке) абсолютно невозможно, потому что здание надо реставрировать, это долгая история. Мы хотим, чтобы поклонники Рериха получили лучше и раньше, музей в центре Москвы", - добавил он.

Говоря о статусе музея, он отметил, что этот вопрос будет решен позже.

В 2018 году начал действовать новый общественно-культурный центр Рерихов, ставший филиалом Музея Востока. В апреле 2019 года Музей Рериха переехал на ВДНХ.

Николай Рерих - русский художник, путешественник, писатель и общественный деятель. Совершил экспедиции в Индию, Китай, Монголию, другие страны Центральной и Восточной Азии. Автор серий картин "Гималаи", "Шамбала", "Тибет", книг "Сердце Азии", "Врата в будущее", сборника стихов "Цветы Мории". Он автор идеи международного соглашения по охране памятников культуры (так называемый "Пакт Рериха", подписан рядом стран в 1930-1940-х годах). Младший сын Святослав также прославился как художник и общественный деятель.