Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 22:39

Объявлены лауреаты премии "Золотой орел"

Обладателем гран-при стал "Текст" Клима Шипенко, Александр Петров и Виктория Мирошниченко получили награды за лучшие роли

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Кинокартина "Текст" режиссера Клима Шипенко стала обладателем главного приза премии Национальной академии кинематографических искусств и наук "Золотой орел" в номинации "Лучший фильм". Конкуренцию ему составили выдвинутый ранее от России на "Оскар" и попавший в его шорт-лист фильм Кантемира Балагова "Дылда", "Бык" Бориса Акопова, работа Валерия Тодоровского "Одесса" и широко прошедший в российском прокате "Т-34" Алексея Сидорова.

В номинации "Лучший зарубежный фильм в российском прокате" обладателем награды стал "Король лев" Джона Фавро (США).

Актеры Александр Петров и Виктория Мирошниченко стали лауреатами премии за лучшие актерские работы в кино.

Петров удостоен награды за фильм "Текст", в категории "Лучшая мужская роль" он был представлен дважды - второй раз за фильм "Т-34". Конкуренцию ему составил Юрий Борисов за роль в фильме "Бык". Мирошниченко получила "Орла" в аналогичной женской номинации за фильм "Дылда". Также на эту награду претендовали Стася Милославская ("Бык") и Ирина Старшенбаум ("Т-34").

Лауреатом в категории "Лучшая мужская роль второго плана" стал Иван Янковский за роль в фильме "Текст". Награду в категории "Лучшая женская роль второго плана" забрала Евгения Брик ("Одесса").

Лучшим режиссером по версии Национальной академии кинематографических искусств и наук стал Алексей Сидоров за фильм "Т-34". На награду в этой номинации также претендовали Кантемир Балагов ("Дылда") и Клим Шипенко ("Текст"). Приз за лучший сценарий также получил Сидоров ("Т-34").

"Очень приятно. Эта категория уже не такая личная, поэтому я могу продолжить свои благодарности: спасибо киноакадемии, мне очень важно вообще признание, потому что зрительское картина и так получила... слава русскому оружию, которое вдохновляло нас сделать этот фильм, меня лично", - сказал Сидоров.

Обладателем почетного "Золотого орла" за вклад в российский кинематограф стала народная артистка СССР, актриса театра и кино Алиса Фрейндлих.

"Я благодарю академию за этот замечательный приз, за вклад, но при этом смущена, потому что мой вклад в кинематограф невелик. Я очень поздно начала сниматься, театр забирал упорно назад, не отпускал... я все-таки театральная актриса. Мой вклад в кинематограф значительно меньше, чем вклад кинематографа в мою жизнь", - сказала Фрейндлих.

С 1983 года Фрейндлих является одной из ведущих актрис Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова. Фильмы с ее участием вошли в "золотой фонд" отечественного кинематографа. Наиболее известна она по картинам: "Соломенная шляпка" (1974), "Агония" (1974), "Служебный роман" (1977), "Д'Артаньян и три мушкетёра" (1978), "Сталкер" (1979), "Жестокий романс" (1984), циклу фильмов "Женская логика" и фильму "Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину" (2009).

Церемония вручения премии проходила вечером в пятницу в павильоне №1 киноконцерна "Мосфильм".

"Золотой орел" - национальная кинонаграда России, учрежденная Национальной Академией кинематографических искусств и наук России. Премия присуждается с 2002 года за выдающиеся достижения в сфере киноискусства по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов Академии. Отбор фильмов по номинациям осуществляет Экспертный совет.

"Текст" Клим Шипенко Александр Петров Виктория Мирошниченко Иван Янковский Евгения Брик Алиса Фрейндлих

Новости

В фонде Абрамовича объяснили, что происходит с финансированием нового фильма Звягинцева

В фонде Абрамовича объяснили, что происходит с финансированием нового фильма Звягинцева
Новый коронавирус в Китае

Часть Великой Китайской стены закрыли для туристов из-за коронавируса

Disney и Sony Pictures решили разделить дистрибуцию своих картин в России

Умершие знаменитости

Умер комик Терри Джонс из группы "Монти Пайтон"

Умер комик Терри Джонс из группы "Монти Пайтон"

Мединский одобрил идею стимулировать школьников к походам в кино

Мединский одобрил идею стимулировать школьников к походам в кино

Режиссер Сергей Соловьев попал в реанимацию

"Паразиты" стали первым иностранным фильмом, получившим главный приз Гильдии киноактеров США

"Паразиты" стали первым иностранным фильмом, получившим главный приз Гильдии киноактеров США

Минкульт назвал достоянием России ценности, права на которые заявила Польша

Минкульт назвал достоянием России ценности, права на которые заявила Польша

Актеры МХАТ им.Горького подали иск к театру о нарушении их прав

Что случилось этой ночью: пятница, 17 января

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');