Объявлены лауреаты премии "Золотой орел"

Обладателем гран-при стал "Текст" Клима Шипенко, Александр Петров и Виктория Мирошниченко получили награды за лучшие роли

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Кинокартина "Текст" режиссера Клима Шипенко стала обладателем главного приза премии Национальной академии кинематографических искусств и наук "Золотой орел" в номинации "Лучший фильм". Конкуренцию ему составили выдвинутый ранее от России на "Оскар" и попавший в его шорт-лист фильм Кантемира Балагова "Дылда", "Бык" Бориса Акопова, работа Валерия Тодоровского "Одесса" и широко прошедший в российском прокате "Т-34" Алексея Сидорова.

В номинации "Лучший зарубежный фильм в российском прокате" обладателем награды стал "Король лев" Джона Фавро (США).

Актеры Александр Петров и Виктория Мирошниченко стали лауреатами премии за лучшие актерские работы в кино.

Петров удостоен награды за фильм "Текст", в категории "Лучшая мужская роль" он был представлен дважды - второй раз за фильм "Т-34". Конкуренцию ему составил Юрий Борисов за роль в фильме "Бык". Мирошниченко получила "Орла" в аналогичной женской номинации за фильм "Дылда". Также на эту награду претендовали Стася Милославская ("Бык") и Ирина Старшенбаум ("Т-34").

Лауреатом в категории "Лучшая мужская роль второго плана" стал Иван Янковский за роль в фильме "Текст". Награду в категории "Лучшая женская роль второго плана" забрала Евгения Брик ("Одесса").

Лучшим режиссером по версии Национальной академии кинематографических искусств и наук стал Алексей Сидоров за фильм "Т-34". На награду в этой номинации также претендовали Кантемир Балагов ("Дылда") и Клим Шипенко ("Текст"). Приз за лучший сценарий также получил Сидоров ("Т-34").

"Очень приятно. Эта категория уже не такая личная, поэтому я могу продолжить свои благодарности: спасибо киноакадемии, мне очень важно вообще признание, потому что зрительское картина и так получила... слава русскому оружию, которое вдохновляло нас сделать этот фильм, меня лично", - сказал Сидоров.

Обладателем почетного "Золотого орла" за вклад в российский кинематограф стала народная артистка СССР, актриса театра и кино Алиса Фрейндлих.

"Я благодарю академию за этот замечательный приз, за вклад, но при этом смущена, потому что мой вклад в кинематограф невелик. Я очень поздно начала сниматься, театр забирал упорно назад, не отпускал... я все-таки театральная актриса. Мой вклад в кинематограф значительно меньше, чем вклад кинематографа в мою жизнь", - сказала Фрейндлих.

С 1983 года Фрейндлих является одной из ведущих актрис Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова. Фильмы с ее участием вошли в "золотой фонд" отечественного кинематографа. Наиболее известна она по картинам: "Соломенная шляпка" (1974), "Агония" (1974), "Служебный роман" (1977), "Д'Артаньян и три мушкетёра" (1978), "Сталкер" (1979), "Жестокий романс" (1984), циклу фильмов "Женская логика" и фильму "Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину" (2009).

Церемония вручения премии проходила вечером в пятницу в павильоне №1 киноконцерна "Мосфильм".

"Золотой орел" - национальная кинонаграда России, учрежденная Национальной Академией кинематографических искусств и наук России. Премия присуждается с 2002 года за выдающиеся достижения в сфере киноискусства по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов Академии. Отбор фильмов по номинациям осуществляет Экспертный совет.