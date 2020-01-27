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"Грэмми" за лучший поп-альбом года получила Билли Айлиш

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - 18-летняя американская певица Билли Айлиш получила премию "Грэмми" в номинации лучший поп-альбом года за пластинку When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, сообщается на официальном сайте премии.

Другими номинантами на премию были Ариана Гранде (thank u, next), Тейлор Свифт (Lover), Бейонсе (The Lion King: The Gift) и Эд Ширан (No.6 Collaborations Project).

62-я церемония вручения премии "Грэмми" проходит в Лос-Анджелесе.

Грэмми-2019 Билли Айлиш

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