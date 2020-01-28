​В "Машине времени" опровергли просьбу государству дать денег на фильм о группе

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - "Машина времени" не обращалась за финансовой поддержкой в Минкультуры РФ и не была инициатором съемок фильма, приуроченного к 50-летию группы, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь коллектива Антон Чернин.

"Машина времени" никаких съемок не планировала сама. Группа за государственной помощью не обращалась... Это была частная инициатива, которая не от "Машины времени" исходила, а исходила от продюсера, который только собирался найти режиссеров. Я не удивлен, что инициативу отклонили, потому что для серьезной заявки это было слишком расплывчато", - сказал Чернин.

Ранее в СМИ появилось сообщение, что съемки фильма были отменены из-за отказа Минкультуры РФ финансировать проект "Машины времени".

Лидер группы Андрей Макаревич опубликовал в фейсбуке сообщение об отмене съемок фильма. Он уточнил, что инициатором съемок выступил режиссер Андрей Комаров. Картина должна была состоять из 10-15 новелл, каждая из которых основывалась на песне группы.

При этом предполагалось, что каждая новелла будет снята отдельным режиссером. Принять участие в съемках согласились режиссеры: Павел Лунгин, Александр Митта, Михаил Сегал, Борис Хлебников, Гарик Сукачев, Валерий Тодоровский, Юрий Быков и другие.

Согласно документу, опубликованному Макаревичем, проект готовила компания "Star Media". В документе начальник управления президента по общественным проектам просит Минкультуры РФ рассмотреть возможность поддержать проект.

"Проект поддержали в Управлении президента по общественным проектам", тогдашний министр культуры Мединский "на словах" сообщил, что не против. "Закончилось всё действительно на Любимовой (она заведовала кино в минкульте)", - утверждает Макаревич.

Нынешний министр культуры Ольга Любимова возглавляла тогда департамент кинематографии в ведомстве.