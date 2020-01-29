Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:57

Концерт группы Distemper отменили в Калуге после предостережения прокуратуры

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Концерт ска-панк-группы Distemper в Калуге отменен после вмешательства прокуратуры, сообщается на официальной странице группы в соцсети "ВКонтакте".

Сотрудники прокуратуры прислали предостережение от 27 января, в котором творчество группы названо леворадикальным и говорится, что в их песнях содержатся "высказывания, пропагандирующие радикальные анархистские взгляды и насильственные действия по отношению к органам власти". После этого организатор отменил выступление музыкантов.

После этого пресс-служба региональной прокуратуры заявила, ее сотрудники не требовали отменить выступление артистов. Они предупредили организаторов, что если во время концерта будет нарушен федеральный закон "о противодействии экстремизму", то их привлекут к уголовной ответственности.

"Меры реагирования, направленные на запрет концертной деятельности исполнителя, прокуратурой города Калуги не принимались", - подчеркивается в сообщении.

Концерт должен был состояться в субботу, 1 февраля, в калужском клубе Concert Hall.

Калуга Distemper

Новости

"АБВГДейка" закрылась после 45 лет существования

Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Билли Айлиш получила пять "Грэмми"

Билли Айлиш получила пять "Грэмми"

Объявлены лауреаты премии "Золотой орел"

В фонде Абрамовича объяснили, что происходит с финансированием нового фильма Звягинцева

В фонде Абрамовича объяснили, что происходит с финансированием нового фильма Звягинцева
Новый коронавирус в Китае

Часть Великой Китайской стены закрыли для туристов из-за коронавируса

Disney и Sony Pictures решили разделить дистрибуцию своих картин в России

Умершие знаменитости

Умер комик Терри Джонс из группы "Монти Пайтон"

Умер комик Терри Джонс из группы "Монти Пайтон"

Мединский одобрил идею стимулировать школьников к походам в кино

Мединский одобрил идею стимулировать школьников к походам в кино

Режиссер Сергей Соловьев попал в реанимацию

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');