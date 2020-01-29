Концерт группы Distemper отменили в Калуге после предостережения прокуратуры

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Концерт ска-панк-группы Distemper в Калуге отменен после вмешательства прокуратуры, сообщается на официальной странице группы в соцсети "ВКонтакте".

Сотрудники прокуратуры прислали предостережение от 27 января, в котором творчество группы названо леворадикальным и говорится, что в их песнях содержатся "высказывания, пропагандирующие радикальные анархистские взгляды и насильственные действия по отношению к органам власти". После этого организатор отменил выступление музыкантов.

После этого пресс-служба региональной прокуратуры заявила, ее сотрудники не требовали отменить выступление артистов. Они предупредили организаторов, что если во время концерта будет нарушен федеральный закон "о противодействии экстремизму", то их привлекут к уголовной ответственности.

"Меры реагирования, направленные на запрет концертной деятельности исполнителя, прокуратурой города Калуги не принимались", - подчеркивается в сообщении.

Концерт должен был состояться в субботу, 1 февраля, в калужском клубе Concert Hall.