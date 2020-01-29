Музей Иосифа Бродского в Петербурге с мая планирует регулярные экскурсии

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В мае 2020 года завершится реставрация в музее-квартире Иосифа Бродского на Литейном проспекте и там будут проводить регулярные экскурсии, сообщил куратор Павел Котляр.

К маю руководство музея надеется приобрести мемориальные вещи и материалы, а также завершить реставрацию исторического паркета, который был в квартире, когда там жил поэт. Для этого пришлось снимать новый паркет, который положили поверх старого. К музею присоединили соседнюю квартиру, площадь учреждения составила 200 квадратных метров, в нем оборудовали место для отдыха и собрали библиотеку.

Несколько экскурсий в музее пройдут уже в ближайшее время, запись на них уже закрыта. Максимальный размер группы - 15 человек, поскольку музей невелик. Несколько дней назад в учреждении прошло мероприятие с участием тележурналиста Леонида Парфенова, отметил Котляр.

Музей-квартира Бродского находится в доходном доме Мурузи на Литейном проспекте. Ее создал фонд, основанный в 1999 году друзьями поэта - Михаилом Мильчиком и Яковом Гординым. В этой квартире семья Бродского жила с 1955 года. Оттуда он был отправлен в ссылку в Архангельскую область, после которой эмигрировал в США.