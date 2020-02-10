"Паразиты" Пон Чжун Хо отмечены "Оскаром" за лучший оригинальный сценарий

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Южнокорейский режиссёр Пон Чжун Хо удостоен "Оскара" за лучший оригинальный сценарий к фильму "Паразиты".

92-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук проходит в воскресенье вечером (по местному времени) в Лос-Анджелесе в театре Dolby Theatre.

Это первый "Оскар" в данной категории для южнокорейского фильма.

Это первый "Оскар" в данной категории для южнокорейского фильма. Сюжет картины повествует о семье безработных Китэка, которые решают исправить свое финансовое положение за счет обеспеченной семьи Пак, для чего они устраиваются на работу в богатую семью.

Кроме "Паразитов" в номинации также были представлены: "Достать ножи" Райана Джонсона, "Брачная история" Ноа Баумбак, "1917" Сэма Мендеса и Кристи Уилсон-Кернс и "Однажды в... Голливуде" Квентина Тарантино.

Награду в категории "Лучший адаптированный сценарий" получил Тайка Вайтити за фильм "Кролик ДжоДжо". Для Вайтити это первая награда "Оскар". Сюжет рассказывает о немецком мальчике Джоджо у которого есть воображаемый друг, который выглядит как Адольф Гитлер. Однако характер у воображаемого друга совсем другой, чем у прототипа.

Лучшим полнометражным анимационным фильмом стала четвёртая часть "Истории игрушек". Также в категории были представлены "Потерянное звено", "Я потеряла свое тело", "Клаус" и "Как приручить дракона 3".

Лучшим короткометражным анимационным фильмом стала работа "Любовь к волосам" Метью Черри и Карен Руперт Толивер.