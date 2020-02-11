Число зрителей церемонии "Оскара-2020" упало до нового антирекорда

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Телетрансляцию 92-й церемонии вручения кинопремии "Оскар" 9 февраля в Лос-Анджелесе посмотрели 23,6 миллиона человек, это новый антирекорд после резкого сокращения аудитории в 2018 году.

По сравнению с прошлым годом аудитория "Оскара" упала на 20% или приблизительно на шесть миллионов человек, сообщает The New York Times со ссылкой на Nielsen (Nielsen - глобальная компания-измеритель, предоставляющая данные и аналитику потребителей и рынков).

Подсчеты исследовательской компании включают просмотры на американском телеканале ABC и не учитывают аудиторию, смотревшую трансляцию на стриминговых сервисах.

Предыдущий антирекорд по просмотрам "Оскара" был установлен в 2018 году - тогда церемонию посмотрели 26,5 миллиона человек.

Две недели назад, музыкальная премия "Грэмми" также достигла 12-летнего минимума в количестве зрителей, но их снижение "было более скромным": шоу потеряло 5% аудитории.

Вручение "Оскара" 9 февраля - это была самая ранняя дата в календаре премии в новейшей истории. Организаторы пошли на это в надежде, что аудитория вырастет. В 2021 году шоу вернется на конец февраля.

В России вручении кинопремии в 2020 году не транслировалось федеральными каналами, как раньше, а было показано онлайн-кинотеатром Okko.