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Умер скульптор Анатолий Бичуков

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Народный художник РСФСР, скульптор Анатолий Бичуков скончался в Москве на 85-м году жизни, сообщили "Интерфаксу" в Российской академии художеств.

О дате и времени прощания станет известно позже, отметили в пресс-службе академии в среду.

Бичуков родился 24 мая 1934 года в Донецке.

С 1967 года член Союза художников СССР, с 2001 года - академик и вице-президент Российской академии художеств. Создал более 50 памятников, мемориальных досок, монументальных скульптурных композиций, которые установлены в Москве, во многих городах России и за рубежом.

Среди работ скульптора - памятник Феликсу Дзержинскому во дворе здания ГУВД Москвы на Петровке и памятник Михаилу Фрунзе в Ярославле, памятник летчикам гражданской авиации во Внуково, "Памятник защитникам земли Российской" на Поклонной горе, памятник Сергею Есенину на Тверском бульваре и надгробная плита поэта на Ваганьковском кладбище, памятник Сергею Боткину, "Святой Георгий" на Трубной площади в Москве, памятник маршалу Георгию Жукову в Одинцове, памятник Есенину в Ульяновске.

Москва Анатолий Бичуков

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