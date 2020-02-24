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Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании

Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
Продюсер Харви Вайнштейн
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн признан виновным по двум пунктам обвинений в насилии, сообщает "Би-би-си".

Присяжные сочли доказанной его вину в изнасиловании третьей степени и "криминальном сексуальном акте" первой степени (по американским законам, под этим понимается принуждение к оральному или анальному сексу или же подобный половой акт с лицом, не способным дать согласие).

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При этом 67-летнего продюсера оправдали по более серьезным пунктам обвинений (изнасилование первой степени и "хищническое насилие"). По этим пунктам ему грозило тюремное заключение вплоть до пожизненного.

Кроме того, все еще не вынесен приговор по обвинениям в сексуальном насилии в отношении двух женщин в 2013 году.

"Би-би-си" отмечает, что Вайнштейну все еще грозит до 25 лет тюрьмы.

Сам продюсер вины изнасиловании бывшей ассистентки и бывшей начинающей актрисы не признал.

Осенью 2017 года газета The New York Times опубликовала расследование о Вайнштейне, после которого продюсера обвинили в сексуальных домогательствах обвинив десятки женщин, включая известных голливудских актрис, таких как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Ума Турман. Публикация дала старта движению #MeToo - под этим хэштегом женщины рассказывают о пережитом сексуальном насилии.

В общей сложности около 80 женщин дали показания против Вайнштейна. Следствие полагает, что он домогался женщин в основном в гостиничных номерах, куда он их звал якобы для обсуждения будущей карьеры в кинематографе.

Голливуд Харви Вайнштейн

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