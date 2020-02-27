Скончался главный режиссер Театра на Васильевском Владимир Туманов

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Театр на Васильевском (Санкт-Петербург) в четверг сообщил о кончине главного режиссера Владимира Туманова.

"Это невосполнимая утрата для нашего тетра, это огромная потеря для всего театрального искусства, во славу которого Владимир Анатольевич трудился многие годы. Он ушел на 67-м году жизни", - говорится в сообщении.

"Здесь он создал уникальную, блистательную коллекцию постановок шедевров русской и зарубежной классики. Его спектакли становились художественными событиями, сочетающими оригинальность трактовки с верностью лучшим традициям русского психологического театра. Все спектакли Владимира Туманова - всегда подлинные истории о безграничном внутреннем мире каждого человека, о тонких душевных гранях, о любви и сложных человеческих чувствах", - отмечают в театре.

Прощание с Тумановым состоится в театре 2 марта.

Туманов после окончания института работал в театрах Литвы и России. Так, в Вильнюсском Театре русской драмы он поставил около тридцати спектаклей. После возвращения в Петербург работал в Малом драматическом театре, а также в Молодежном театре на Фонтанке.

Туманов стал главным режиссером Театра на Васильевском в 2011 году. Спектакль "Таня-Таня", поставленный им в этом театре по пьесе российского драматурга Ольги Мухиной, получил высшую театральную премию Петербурга "Золотой софит" (номинация за лучшую режиссуру), а также был номинирован на российскую театральную премию "Золотая маска".