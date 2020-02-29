Роман Полански получил премию «Сезар» за лучшую режиссуру

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Режиссер Роман Полански получил премию французской Академии искусств и технологий кинематографа "Сезар" как лучший режиссер за картину "Офицер и шпион" (J'accuse), приз за лучший фильм достался фильму "Отверженные" Ладжа Ли, сообщает The Variety.

"Офицер и шпион" также получил награды за лучший адаптированный сценарий и лучшие костюмы, всего картина Полански была представлена в 12 номинациях.

Издание отмечает, что ни съемочная группа, ни сам режиссер не явились на вручение премии на фоне сексуального скандала вокруг Полански. Многочисленные номинации режиссера на премию вызвали протесты, в результате руководство премии в полном составе подало в отставку.

"Офицер и шпион" - экранизация одноименного романа Роберта Харриса. Картина повествует о скандальном деле капитана Дрейфуса, еврея по происхождению, безосновательно обвиненного во Франции в государственной измене и шпионаже. Полковник Жорж Пикар проводит независимое расследование дела.

В 1977 году суд Лос-Анджелеса признал режиссера виновным в сексуальной связи с 13-летней девочкой Самантой Геймер. Полански тогда признал вину, объяснив свое поведение влиянием алкоголя и наркотиков. Он провел 42 дня в тюрьме после заключения сделки с судом, а в 1978 году бежал из США, опасаясь признания сделки недействительной и длительного тюремного заключения.

Несколько лет назад еще несколько женщин обвинили Полански в изнасиловании. Немецкая актриса Ренате Лангер заявила, что в 1972 году, когда ей было 14 лет, режиссер дважды изнасиловал ее - на швейцарском курорте, а затем на съемках. Позднее обвинение было снято за истечением срока давности.

Также Полански обвинили в изнасиловании британская актриса Шарлотт Льюис и женщина, представившаяся как Робин. Обе женщины заявили, что подверглись сексуальному насилию со стороны режиссера в 16-летнем возрасте - в 1983 и 1973 годах соответственно.