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Эксперты проверят картину из уральского музея, приписываемую Рубенсу

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Картина "Оплакивание Христа и положение во гроб", хранившаяся в Ирбитском государственном музее изобразительных искусств и предположительно принадлежащая кисти Рубенса, передана на экспертизу, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Работы будут проведены специалистами крупнейших музейных учреждений России.

"В случае, если экспертное заключение подтвердит подлинность картины, в Ирбитском государственном музее будет организована публичная презентация полотна. Безусловно, подтверждение подлинности картины станет событием мирового значения", - говорится в сообщении.

В настоящее время картина "Оплакивание Христа и положение во гроб" является одним из главных экспонатов Ирбитского музея ИЗО.

В 2012 году эксперты признали подлинность другой картины Рубенса из Ирбитского музея ИЗО - "Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой".

Свердловская область Ирбит

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