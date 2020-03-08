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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:31

Тайка Вайтити представит новую экранизацию повести "Чарли и шоколадная фабрика"

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Новозеландский режиссер Тайка Вайтити станет автором двух анимационных сериалов для стриминговой платформы Netflix, в основу которых ляжет повесть Роальда Даля "Чарли и шоколадная фабрика".

"Тайка Вайтити напишет, снимет и выступит исполнительным продюсером двух анимированных серий произведения Роальда Даля", - сообщается в твиттере стриминговой платформы.

Как сообщает издание Deadline, Вайтити также станет сценаристом проектов. Первый сериал будет основан на персонажах книги, а второй - совершенно оригинальный взгляд на маленьких рабочих на фабрике Вилли Вонки умпа-лумпах.

Сериалы станут началом партнерства между Netflix и The Roald Dahl Story Company, которая планирует переосмыслить многие из своих любимых историй, включая "Матильду", "Семейство Твит", "Большого и доброго великана" и других.

Первая экранизация повести - фильм "Вилли Вонка и шоколадная фабрика", где роль кондитера сыграл Джин Уайлдер, вышла в 1971 году. В 2005 году новую экранизацию представил Тим Бёртон с Джонни Деппом в роли Вилли Вонки.

В центре сюжета сказки Даля - эксцентричный кондитер Вилли Вонка, способный осуществить мечты любого ребенка. Для увеличения продаж шоколада он спрятал пять золотых билетов в шоколадные батончики. Счастливчики были приглашены на фабрику, где Вонка решил испытать честность победителей. Во время путешествия по стране лакомств необходимо соблюдать твердые правила, иначе не будет самой главной награды - пожизненного обеспечения шоколадом Вилли Вонки.

Тайка Вайтити - новозеландский актер кино и телевидения, кинорежиссер, сценарист, продюсер и комик. Обладатель премий "Оскар" и BAFTA за фильм "Кролик Джоджо" за лучший адаптированный сценарий. Среди самых известных работ Вайтити - фильм киновселенной Marvel "Тор: Рагнарёк".

Тайка Вайтити Роальд Даль Netflix

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