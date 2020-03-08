Тайка Вайтити представит новую экранизацию повести "Чарли и шоколадная фабрика"

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Новозеландский режиссер Тайка Вайтити станет автором двух анимационных сериалов для стриминговой платформы Netflix, в основу которых ляжет повесть Роальда Даля "Чарли и шоколадная фабрика".

"Тайка Вайтити напишет, снимет и выступит исполнительным продюсером двух анимированных серий произведения Роальда Даля", - сообщается в твиттере стриминговой платформы.

Как сообщает издание Deadline, Вайтити также станет сценаристом проектов. Первый сериал будет основан на персонажах книги, а второй - совершенно оригинальный взгляд на маленьких рабочих на фабрике Вилли Вонки умпа-лумпах.

Сериалы станут началом партнерства между Netflix и The Roald Dahl Story Company, которая планирует переосмыслить многие из своих любимых историй, включая "Матильду", "Семейство Твит", "Большого и доброго великана" и других.