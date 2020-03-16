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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 17:08

Умер сооснователь "Гражданской обороны" Константин Рябинов

Музыканту, известному как Кузя УО, было 55 лет

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Музыкант, сооснователь панк-группы "Гражданская оборона" Константин Рябинов (Кузя УО) скончался в Санкт-Петербурге, сообщил публицист Вадим Лурье.

"Костя Рябинов, Кузя УО несколько часов назад. Неожиданно. У себя дома", - написал Лурье на странице Рябинова в фейсбуке в понедельник.

Рябинов - музыкант-авангардист, вместе с Егором Летовым в ноябре 1984 года основал группу "Гражданская оборона". Участвовал в записи альбомов и концертах. С 1999 года не являлся участником группы и занимался сольным проектами, в последние годы сотрудничал с группой "Коммунизм". Несмотря на уход из "Гражданской обороны", сохранял дружеские отношения с Летовым до его смерти 19 февраля 2008 года.

Гражданская оборона Константин Рябинов Кузя УО

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