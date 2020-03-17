Минкультуры РФ закрыло все подведомственные ему музеи, театры и цирки

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ временно закрывает все подведомственные учреждения ему культуры - театры, музеи, филармонии, цирки, кинотеатры и иные учреждения в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В частности, приостанавливается допуск посетителей в музеи, а также организации, осуществляющие выставочную деятельность; вводится временный запрет на проведение спектаклей, музыкальных концертов, цирковых представлений и иных массовых мероприятий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что такие рекомендации были направлены в региональные органы управления культурой.

Согласно приказу министра культуры, временно приостанавливается деятельность федеральных музеев и библиотек.