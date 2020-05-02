Киностудия имени Горького объявила о запуске Youtube-канала

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Киностудия имени Горького запускает собственный канал на платформе Youtube, ресурс стартует подборкой фильмов к 75-летию Победы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе студии.

"Наш новый ресурс постепенно агрегирует на своей площадке более 500 фильмов разных лет, это будут как шедевры "золотой коллекции" - "Три тополя на Плющихе", "Тихий дон", "Гостья из будущего" и многие другие картины начиная с 50-х годов XX века, так и ленты последних лет - "Подкидыш", "Детки напрокат", "Варенье из сакуры" и другие", - сообщила генеральный директор киностудии им. Горького Юлиана Слащева, слова которой приводит пресс-служба.

Первыми на канале будут размещены киноленты военной тематики, это приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Для зрителей будут доступны "Семнадцать мгновений весны", "А зори здесь тихие...", "Майские звезды", "Приказ: Перейти границу", "Приказ: Огонь не открывать", "Постарайся остаться живым", "В небе "ночные ведьмы", "Александр Маленький", "В трудный час", "День командира дивизии".

"Мы рады представить зрителям богатейшее наследие киностудии, которое оказало большое влияние на отечественный и мировой кинематограф", - добавила Слащева.

Киностудия детских и юношеских фильмов имени Горького - одна из крупнейших и старейших кинокомпаний России. Основана в 1915 году, когда костромской купец Михаил Трофимов создал киноателье "Русь". Впоследствии было киностудия была в несколько этапов преобразована и национализирована. Именем Максима Горького была названа в 1948 году.