Умер актер Сэм Ллойд, сыгравший роль юриста Тэда Бакленда в сериале "Клиника"

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В возрасте 56 лет умер актер Сэм Ллойд, сыгравший роль юриста Тэда Бакленда в популярном сериале "Клиника", сообщило издание Variety.

Как рассказал агент актера, в январе прошлого года у него была обнаружена опухоль головного мозга. За несколько недель до постановки диагноза у Ллойда и его супруги родился первый ребенок.

Ллойд родился 12 ноября 1963 года, карьеру актера он начал в 1988 году. Наибольшую известность ему принесла роль в сериале "Клиника". Он также снимался в сериалах "Отчаянные домохозяйки", "Малкольм в центре внимания", "Бывает и хуже".

Актер также был участником группы The Blanks, которая исполняла известные песни а капелла. Музыкантов можно было увидеть в некоторых эпизодах "Клиники".

Сэм Ллойд приходился племянником актеру Кристоферу Ллойду ("Назад в будущее", "Семейка Адамс").